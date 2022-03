Esporte Flamengo bate Vasco novamente e vai à final do Carioca em busca do inédito tetra Na decisão, o Flamengo vai enfrentar o ganhador do confronto entre Fluminense e Botafogo

O Flamengo voltou a vencer o Vasco, neste domingo (20), por 1 a 0, no Maracanã, e avançou à final do Campeonato Carioca. O único gol do clássico foi anotado pelo volante Willian Arão. Com o resultado, o clube rubro-negro manteve o sonho pela busca do inédito tetracampeonato consecutivo do Estadual. Na decisão, o Flamengo vai enfrentar o ganhador do confronto entre ...