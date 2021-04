Esporte Flamengo bate Palmeiras nos pênaltis e conquista Supercopa do Brasil após grande jogo Duelo entre o vencedor do Campeonato Brasileiro e o campeão da Copa do Brasil terminou em 2 a 2, e rubro-negro venceu a disputa nas penalidades

Flamengo e Palmeiras mostraram na Supercopa do Brasil por que são hoje os principais times do futebol nacional. Em jogo de nível bem superior ao que se poderia esperar em um momento de início de temporada, as duas equipes exibiram alguma de suas melhores qualidades na briga pelo troféu, decidido apenas nos pênaltis. O duelo entre o vencedor do Campeonato Brasileiro e o ca...