Esporte Flamengo bate Palmeiras e afasta rival da luta pelo título brasileiro Equipe alviverde joga mal e perde para a carioca em confronto direto do Nacional

Num confronto direto pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras jogou mal diante do Flamengo nesta quinta-feira (21), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e acabou derrotado por 2 a 0. O time alviverde praticamente repetiu a mesma escalação que havia goleado o Corinthians na segunda-feira (18), por 4 a 0. A exceção foi Mayke, suspenso, que de...