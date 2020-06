Esporte Flamengo anuncia que elenco e comissão técnica deram negativo para coronavírus No início de maio, porém, o clube havia revelado que três jogadores tinham testado positivo. E, por causa da doença, perdeu o massagista Jorginho, que faleceu no dia 4

O Flamengo comunicou que nenhum jogador ou membro da comissão técnica testou positivo para o coronavírus nos testes rápidos realizados nesta segunda-feira (1º), antes da retomada das atividades no Ninho do Urubu. Os exames semanais fazem parte do protocolo de segurança adotado pelo clube para evitar a propagação da doença. "O Clube de Regatas do Flamengo informa que...