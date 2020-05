Esporte Flamengo anuncia fim de acordo com patrocinadora master para junho Com a decisão de deixar o Flamengo, é possível que a marca apareça no uniforme do clube apenas por mais algumas partidas. O Carioca pretende retomar o calendário no próximo mês

O Flamengo anunciou, nesta quinta-feira (28), que o banco digital BS2 deixará de patrocinar o time masculino, feminino e as categorias de base do clube no final de junho. O motivo atribuído pelo clube para a ruptura foi uma decisão "estratégica" do banco, que é patrocinador master da equipe carioca há pouco mais de um ano. "O Flamengo agradece a confiança depositada ...