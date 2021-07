Esporte Flamengo anuncia demissão de Rogério Ceni na madrugada Em 45 jogos no comando do Flamengo, Ceni obteve 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas

O Flamengo anunciou na madrugada deste sábado (10) a demissão do técnico Rogério Ceni. "O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios", diz nota divulgada pelo Flamengo nas redes sociais às 2h46. No jogo contra a Chapecoense, domingo (11), na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe será comandada por Maurício Souza, técnic...