Esporte Flamengo anuncia contratação do zagueiro David Luiz até dezembro de 2022 O zagueiro chega a tempo de ser inscrito para a Copa Libertadores e a ideia é que ele seja integrado o quanto antes ao elenco dirigido por Renato Gaúcho

Após uma longa negociação, o Flamengo, enfim, anunciou a chegada do zagueiro David Luiz, que assinou contrato com o Rubro-negro até dezembro de 2022. Com direito a uma imagem de um urubu com uma vasta cabeleira cacheada, marca registrada do atleta, o clube formalizou sua grande contratação para a temporada. 🔴⚫️ pic.twitter.com/4makzW4nBJ — David Luiz (@DavidLuiz_4) ...