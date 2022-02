Esporte Flávio Gomes da Silva é nomeado Secretário de Estado dos Esportes e Juventude Fraudneis Fiomare será o Secretário Executivo da nova pasta, os dois são vereados de Araguaína

O governador em exercício do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Sem partido), nomeou nesta terça-feira, 8, no Diário Oficial do Estado, o vereador de Araguaína, Flávio Gomes da Silva (PTB), como Secretário de Estado dos Esportes e Juventude. Já Fraudneis Fiomare Rosa (PSC) exercerá o cargo de provimento em comissão de Secretário Executivo, da Secretaria dos Esportes e Juventude. As mudanç...