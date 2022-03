Esporte Finalistas do Campeonato Tocantinense serão definidos neste fim de semana Estádios Ribeirão e Nilton Santos receberão os duelos de volta das semifinais

Os confrontos entre Tocantinópolis x União neste sábado,26, e Capital x Interporto no domingo,27, começarão a escrever mais um capítulo do Campeonato Tocantinense.Equipes do Bico do Papagaio e de Porto Nacional entrarão em campo com vantagem. Tocantinópolis e União brigarão hoje no estádio Ribeirão por uma das vagas da decisão do Tocantinense. Por te...