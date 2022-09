Uma suposta escalação irregular do União Atlético Clube no jogo da semifinal contra o Sparta levou a Federação Tocantinense de Futebol (TFT) a adiar a final do campeonato estadual sub-20 de sábado, 17, para o dia 24 de setembro.

A Federação divulgou em seu próprio site que o adiamento ocorreu devido uma denúncia do Sparta no Tribunal de Justiça Desportiva do Tocantins (TJD-TO) contra o União. O clube acusa o adversário pela escalação irregular de um jogador na última disputa entre os dois times, realizada no dia 10 de setembro.

De acordo com o advogado do Sparta, Sávio Mares, o time adversário realizou a inscrição de um atleta junto ao Boletim Informativo Diário (BID) da CBF fora do prazo estipulado pelo regulamento da competição.

Segundo o advogado, a inscrição deve ser realizada em duas etapas: o primeiro registro junto a FTF e a inscrição junto ao BID. Essas fases deveriam ser concluídas até a 3ª fase da competição.

Em defesa, o presidente do União, Douglas Oliveira, afirmou que o atleta foi devidamente inscrito no prazo, no dia 4 de agosto, e que são duas questões distintas, condição de jogo e inscrição.

“Nós respeitamos o prazo de inscrição, inscrevendo o atleta antes do prazo legal e só colocamos ele em campo quando recebeu condição de jogo, no momento em que ele caiu no BID.”

De acordo com o Superintendente da FTF, José Wilson, acredita-se que o resultado do julgamento deve sair na próxima terça-feira, 20. José conta também que o processo agora está nas mãos do União, para que o time conteste e se defenda.

“O jogo acontecerá normalmente após o julgamento. Será Palmas e União, ou Palmas e Sparta”, conclui José.