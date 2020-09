Quando a 28ª edição do Campeonato Tocantinense começou, em 25 de janeiro de 2020, os torcedores não esperavam que o estadual fosse demorar mais de um ano para ser encerrado. Também não esperavam que uma pandemia, que só no Brasil matou mais de 130 mil pessoas, fosse assolar o mundo.

Nesta terça-feira, 15, poucos dias antes de completar seis meses que suspendeu o Campeonato Tocantins, a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) divulgou a tabela do restante dos jogos da competição e a final será realizada em fevereiro 2021. O estadual precisou ser paralisado por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a competição estava na fase semifinal, com os jogos de ida já realizados.

No dia 18 de março, a FTF divulgou por meio de nota que todas as competições, iniciadas ou não, organizadas pela entidade estavam suspensas por tempo indeterminado por conta da Covid-19. Na disputa das semifinais, Palmas, Tocantinópolis, Araguacema e Interporto disputavam as duas vagas na decisão.

Pelo torneio estadual, no primeiro jogo das semifinais, o Palmas derrotou o Araguacema por 1 a 0, fora de casa. O time ia decidir se chegaria na final no dia 22 março, no Nilton Santos. Já o Tocantinópolis empatou (0 a 0) com o Interporto dentro dos seus domínios e ia decidir a vaga na decisão no dia 21 de março, na casa do adversário, em Porto Nacional.

Com as novas datas, o Palmas recebe Araguacema no dia 23 de janeiro, às 16 horas, no estádio Nilton Santos, na Capital. O Interporto joga contra o TEC no dia 24 de janeiro, às 16 horas, no General Sampaio, em Porto Nacional. O primeiro jogo da decisão será dia 30 de janeiro e a partida de volta está marcada para 6 de fevereiro.

FTF

A reportagem entrou em contato com FTF para saber se os times foram consultados sobre as novas datas e a razão de finalizar o torneio apenas em 2021. Até o momento a entidade não respondeu esses questionamentos. O que FTF disse, na divulgação da tabela, é que novas diretrizes podem ser adotadas para seguir as autoridades de saúde, no que diz respeito a disseminação da Covid-19.

A ideia da FTF é iniciar o estadual 2021, logo que acabar o estadual 2020. “A tabela do Tocantinense da Primeira Divisão 2021 será divulgada, oportunamente, logo após o encerramento da Segunda Divisão, dentro do prazo legal de 60 dias, quando será apresentada, juntamente com o calendário esportivo 2021. O início do principal certame do futebol tocantinense está previsto para iniciar imediatamente, após o encerramento do Tocantinense 2020. O presidente da FTF, Leomar Quintanilha, já fez gestão junto à diretoria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quanto à participação do campeão tocantinense na Copa do Brasil.”, disse a entidade via e-mail. A Série B 2020 do Tocantinense tem data marcada para começar dia 1 de novembro, com cinco times disputando duas vagas na elite estadual.

O presidente do Araguacema, Fábio Dias, considera importante retornar só 2021, pois assim o time já se prepara para o início do estadual.

“Já existia uma conversa sobre um possível retorno ainda este ano e a gente sempre dizia que agora era um dos momentos mais difíceis da história do Araguacema. Então ficou boa essa data, que assim a gente vai preparar o time para essa semifinal e aproveitar o elenco para a disputa do estadual 2021. Agora nosso time foi desmontado, tivemos jogador que foi para o Tocantinópolis disputar a Série D, outro para a Europa.”, disse o dirigente.

Campeão

O vencedor do tocantinense 2020 ganhará o direito de representar o estado na Copa do Brasil 2021. Além disso, será o representante número um do Tocantins na Copa Verde e no Campeonato Brasileiro da Série D do próximo ano.