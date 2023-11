A 11ª rodada do estadual de basquete de base, organizado pela Federação Tocantinense de Basketball (FTB), neste feriado, 15, definiu a final masculinas do Sub-16 que será disputada no sábado, 18, junto a final feminina (definida sem eliminatória).

"O Sub-16 masculino as semifinais foram disputadas hoje (quarta-feira,15), então os dois que ganharam vão pra final e os dois que perderam vão disputar o 3º lugar no sábado”, explica o presidente da FTB, Paulo Paiva.

Na primeira semifinal disputada na escola Elisângela Rodrigues, o Jaguars A bateu a AABP/Maju por 43 x 22. O time vai encarar a equipe da ACEB/S10, que superou Pe. Josimo pelo placar de 56 x 42. A final feminina já estava definida desde a rodada anterior, será entre AABP/Mackenzie/Maju x Palmas Jaguars.

Adulto feminino

Paiva também ressalta que o feriado foi marcado também pela rodada do adulto feminino. No único jogo da categira o placar foi REB 44 x 11 REB/Absoluta. A disputa feminina não tem fase eliminatória. Todos os times jogam entre si para definir a rodada final, explica o presidente.

"O de hoje foi o quinto jogo da fase de grupo. Terá o último jogo, que vai ser o decisivo para definir primeiro e segundo lugar. "Como se fosse uma final no último jogo da fase de grupos, que vai ser junto com a última rodada do adulto masculino, nos dias 9 e 10 de dezembro, no ginásio do Marista em Palmas".

As finais do Sub-16

Os jogos finais começam às 9h30, no Colégio Ulbra, com a disputa do 7º lugar do Sub-16 masculino entre AABP/Macknz X Aceb/Onix. Duas horas depois, Anne Frank e Jaguars B disputam o 5º lugar. Na parte da tarde, ocorre a disputa do terceiro lugar masculino entre AABP/Maju x Pe Josimo.

As finais mais esperadas começam a partir das 16h30 com a disputa do título feminino entre AABP/Mackenzie/Maju x Jaguars e às 18h será definido o título masculino entre Jaguars A e Aceb/S10.

Última rodada do Sub-12 no domingo

No domingo, a Escola Anne Frank sedia a última rodada do estadual Sub-12 da FTB, com Anne Frank x AABP, no masculino às 9h30 e às 11 no feminino.

Na parte da tarde, BC x Marista se enfrentam pelo Sub-12 e no Sub-16, mesta, pela disputa do 11º lugar masculino.

Resultados 11ª rodada

Sub-12 Masculino

Basquete Cidadão 13 x 17 AABP/Mackenzie

Aceb/Planeta Chevrolet 16 x 64 Anne Frank

Sub-16 Masculino

Jaguars A 43 x 22 AABP/MAJU

ACEB/S10 56 x 42 Pe. Josimo

Adulto feminino

REB 44 x 11 REB/Absoluta

Tabela da 12ª rodada e finais

18/11 - Colégio Ulbra

9h30 = disputa 7º lugar Sub-16 Masculino

AABP/Mackenzie x Aceb/Onix



11h = disputa 5º lugar Sub-16 Masculino

Anne Frank x Jaguars B

15h = disputa 3º lugar Sub-16 Masculino

AABP/Mackenzie/Maju x Padre Josimo

Finais

16h30 = Final Sub-16 Feminino

AABP/Mackenzie x Jaguars

18h = Final Sub-16 Masculino

Jaguars A x Aceb/Onix

Domingo - 19/11 - Escola Anne Frank

9h30 = Anne Frank x AABP (Sub-12 Masculino)

11h = Anne Frank x AABP (Sub-12 Feminino)

15h = BC x Marista (Sub-12 Masculino)

16h30 = disputa 11º lugar Sub-16 Masculino

Marista x BC (Sub-16 Masculino)