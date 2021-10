Esporte Fim de semana de estreia do Estadual Sub-20 é marcado por 14 gols Destaques ficaram por conta das goleadas do Capital em cima do NC Paraíso e do Araguacema diante do Central Atlético Paraíso

Com gols de Adeilson Paranã, Diego (2), João Gabriel e Wesley, o Capital levou a melhor na tarde deste domingo, 10, em cima do NC Paraíso, por 5 a 0. A partida foi realizada no estádio Pereirão. Já no General Sampaio, o Interporto venceu o Gurupi com um placar de 2 a 1. Vale lembrar que na próxima quinta-feira, 14, o Tigre entra em campo novamente, onde enfrenta o Rio B...