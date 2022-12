Kely Nascimento, filha mais velha de Pelé, publicou mensagem de despedida para o Rei do Futebol nas redes sociais. O ex-jogador morreu nesta quinta-feira (29) aos 82 anos, em São Paulo. Ele enfrentava um câncer de intestino desde 31 de agosto de 2021, quando teve diagnosticado um tumor no cólon (intestino grosso) durante exames de rotina, sendo operado quatro dias depois.

“Tudo que nós somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz”, disse Kely Nascimento na publicação.

A imagem foi feita nos últimos dias no quarto onde o Rei do Futebol estava internado no hospital Alberto Einstein, em São Paulo. A foto tem as mãos de familiares sob o corpo de Pelé.

