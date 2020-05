Esporte Fifa pede que Justiça da Suíça continue investigando Joseph Blatter Entidade acredita ter sido lesada em contratos assinados pelo ex-presidente com a União Caribenha de Futebol

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) solicitou ao Ministério Público suíço (MPS) que continue investigando os contratos assinados pelo ex-presidente da entidade Joseph Blatter com a União Caribenha de Futebol, apesar da já declarada intenção do MP de encerrar o caso. "Apresentamos observações oficiais ao Ministério Público solicitando uma co...