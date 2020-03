Esporte Fiba anuncia Austrália como sede do Mundial de Basquete Feminino em 2022 Será a segunda vez que a Austrália será sede do torneio. A primeira foi em 1994, quando a seleção brasileira, com Paula e Hortência, se sagrou campeã

A Federação Internacional de Basquete (Fiba) anunciou, nesta quinta-feira (26), que a Austrália será a sede do próximo Campeonato Mundial Feminino a ser disputado em 2022. A escolha foi feita pelo Conselho Central da Fiba, que também analisou a proposta da Rússia. Será a segunda vez que a Austrália será sede do Mundial do basquete feminino. A primeira foi em 1994...