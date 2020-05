Esporte FIA aprova redução de teto orçamentário para a Fórmula 1 Queda do teto passará a ter efeito em 2021. Vai cair de US$ 175 milhões (cerca de R$ 944 milhões) para US$ 145 milhões (R$ 782 milhões) na próxima temporada

O Conselho Mundial da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) aprovou nesta quarta-feira (27), em reunião virtual, a redução do teto orçamentário da Fórmula 1. O objetivo da entidade é equilibrar as forças no campeonato e diminuir os custos da categoria, principalmente depois dos prejuízos causados pela pandemia do novo coronavírus. A queda do teto passar...