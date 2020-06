Esporte Ferj anuncia horários da retomada do Carioca com Bangu x Flamengo nesta quinta O Conselho Arbitral foi finalizado no início da madrugada

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) publicou nesta quarta-feira em seu site oficial, depois da finalização do Conselho Arbitral no início da madrugada, as datas e os horários da retomada do Campeonato Carioca. Pela quarta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Estadual, Bangu e Flamengo será o primeiro jogo da volta nesta quinta-feira, às 21 horas, n...