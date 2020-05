Esporte Felipe Melo reforça admiração pelo Boca Juniors: 'Desde pequeno sempre gostei' Jogador de 36 anos explicou que a afeição começou quando ainda era criança e via o argentino Diego Maradona jogar

O zagueiro e volante Felipe Melo, do Palmeiras, concedeu uma longa entrevista ao jornal Olé, da Argentina, e voltou a abordar a identificação com o Boca Juniors. Perto de completar 37 anos, o jogador disse que acompanha a equipe argentina há tempos, revelou ser fã de vários ídolos do clube e abriu a possibilidade de no futuro defender o time, algo que já foi cogitado a...