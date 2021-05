Esporte Felipe Fraga vence corrida do IMSA em Ohio Tocantinense disputa competição de endurece norte-americana pela equipe Riley Motorsports, que conquistou a vitória na classe LMP3

Neste domingo, 16, o piloto tocantinense Felipe Fraga, 25 anos, e seu companheiro de equipe, o americano Gar Robinson, ficaram em primeiro lugar na classe LMP3 do IMSA SportsCar Championship, competição de endurance norte-americana. A corrida foi no autódromo de Mid-Ohio, localizado no Condado de Morrow, em Ohio (EUA), com e teve 2h40 de duração. Os pilotos fazem ...