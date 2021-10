Esporte Felipe Fraga terá novo compromisso com a Mercedes-AMG, dessa vez no GT World Challenge Piloto do Tocantins encara mais um desafio internacional na carreira

Felipe Fraga vai acelerar muito neste fim de semana. O tocantinense disputará mais uma prova de endurance. Essa será a etapa final do GT World Challenge em Barcelona com a equipe de fábrica Mercedes-AMG. O piloto de Palmas vai encarar prova de 3 horas ao lado do italiano Raffaele Marciello, no carro 88, que brigará para ser o campeão da temporada. A largada será neste d...