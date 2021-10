Esporte Felipe Fraga se prepara para penúltima etapa do Mundial de Endurance Segundo colocado nas 24 Horas de Le Mans, piloto tocantinense vai acelerar nas 6 Horas do Bahrein

O piloto tocantinense Felipe Fraga, é o atual vice-líder na LMGTE-Am e agora terá como missão, disputar a penúltima etapa do Mundial de Endurance (WEC) nas 6 Horas do Bahrein. Segundo colocado nas 24 Horas de Le Mans, o piloto de Palmas, vai acelerar neste final de semana, em busca de uma boa vitória para seguir com chances matemáticas de alcançar o tão esperado título m...