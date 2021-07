Esporte Felipe Fraga se prepara para estrear como piloto oficial da Mercedes Piloto vai encarar as 24 Horas de Spa-Francorchamps e promete brigar pelo pódio na classe GT3

O piloto Felipe Fraga está de olho na maior corrida de GT3 do mundo. Serão 60 carros e 201 pilotos. O detalhe é que piloto será o único brasileiro neste desafio e fará a sua primeira prova do ano com a Mercedes AMG. O Intercontinental GT Challenge começa neste final de semana, na Bélgica. Felipe dividirá o carro #89 com os pilotos Lucas Auer e Timur Boguslavskiy.Em seu pr...