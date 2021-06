Esporte Felipe Fraga faz testes com a equipe Mercedes e mira o IMSA nos EUA Piloto tocantinense faz testes com a Mercedes e foca em prova nos EUA.

O piloto Felipe Fraga viveu as suas primeiras experiências como piloto oficial de fábrica da Mercedes-AMG. Foram dois dias de testes. O tocantinense assumiu a função junto com a equipe AKKA Asp Team no GT3 para as 24 Horas de Spa-Francorchamps do WEC que será realizada na Bélgica. “A alegria é tanta que eu acho que vou dormir com o macacão que ganhei...