Esporte Felipe Fraga disputa corrida do IMSA neste domingo em Ohio Tocantinense faz parte da equipe Riley Motorsports; prova da competição de endurance norte-americana terá largada às 15h40 com transmissão ao vivo

Neste domingo, 16, o piloto tocantinense Felipe Fraga, 25 anos, entra em cena na disputa do IMSA SportsCar Championship, competição de endurance norte-americana. A corrida será no autódromo de Mid-Ohio, localizado no Condado de Morrow, em Ohio (EUA), com a largada às 15h40 e terá 2h40 de duração.Fraga e o companheiro de equipe largam na pole position. A prova pode s...