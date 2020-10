Esporte Felipe Fraga disputa 24h de Spa-Francorchamps neste final de semana Equipe do tocantinense, que conta com o italiano Raffaele Marciello e com o russo Timur Boguslavskiy, pode chegar a liderança do GT World Challenge; nesta sexta-feira, 23, equipe disputa “superpole” e largada está prevista para o sábado, 24, às 10h30

A equipe do piloto tocantinense Felipe Fraga, 25 anos, participa neste final de semana de uma das mais tradicionais provas do automobilismo mundial: 24 horas de Spa-Francorchamps, na Bélgica. A corrida é válida pela terceira etapa do GT World Challenge Europa e pelo Intercontinental GT Challenge. Fraga faz parte da AKKA ASP Team, equipe oficial da Mercedes, ao lad...