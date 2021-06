Esporte Felipe Fraga busca terceira vitória no IMSA 2021 O piloto disputará sua segunda etapa consecutiva em Watkins Glen

O piloto Felipe Fraga, mal comemorou o pódio das 6 Horas de Watkins Glen no IMSA e agora já deve encarar mais uma etapa no circuito dos EUA. Nesta quinta,1, vão ser realizados os treinos livres e classificatórios. Na sexta, o piloto disputará a prova que desta vez terá 2h40 de duração. Foram duas vitórias em corridas de protótipos até agora. O piloto também já havia c...