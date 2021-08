Esporte Felipe Fraga busca quarta vitória seguida no IMSA Tocantinense disputará mais uma vez ao lado de Gar Robinson e tentará ajudar o americano a se manter na liderança com o carro #74

Depois de três vitórias consecutivas nas últimas três etapas do IMSA, Felipe Fraga correrá neste final de semana em Road America, circuito localizado em Elkhart Lake, Wisconsin (EUA). Com aproximadamente 6,5 km de extensão, o circuito é o mais longo do calendário da competição. “Foram três triunfos seguidos, sendo dois em Watkins Glen e uma em Mid-Ohio, então ...