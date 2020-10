Esporte Federação tocantinense muda data do início da Segunda Divisão Competição que começaria no próximo domingo, 1º, terá início no dia 4 de novembro, com os jogos: Tocantins de Miracema e Taquarussú, às 16 horas, no estádio Castanheirão, em Miracema; Gurupi e Alvorada, às 16 horas, no Rezendão, em Gurupi

