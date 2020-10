A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) anunciou no final da noite desta sexta-feira, 23, que irá bancar os custos dos testes para diagnóstico da Covid-19, nos atletas que irão participar do Campeonato Estadual da Segunda Divisão 2020, que irá começar no dia 1º de novembro. Serão cinco times: Gurupi, Araguaína, Tocantins, Alvorada e Taquarussú, na busca por duas vagas na elite do futebol tocantinense em 2021.

Através de um comunicado, a FTF diz: “Como é de conhecimento de todos, ainda não há tratamento farmacológico, com eficácia comprovada cientificamente ou vacina para o novo coronavírus (Covid-19). Deste modo, é imperativo reafirmar as medidas de distanciamento social, uso de máscara, precauções de contato, higienização das mãos, dentre outros cuidados que previnem a propagação da doença. Desta forma, a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) irá além dos benefícios estabelecidos na RDI 003/20, inclusive as despesas com arbitragem, irá assumir também as despesas com a realização dos exames para a Covid-19 de todos os atletas e técnicos.”, diz parte do texto.

A entidade responsável pelo futebol tocantinense diz também que os times que irão disputar a primeira rodada da competição têm até às 12 horas da próxima quarta-feira, 28, para enviarem a relação dos atletas e técnicos que irão realizar os testes. “A relação deverá conter completo do atleta, número de identidade e em papel timbrado, sendo que a lista deverá conter no máximo 25 atletas e do treinador.”

Os jogos da rodada são: Tocantins de Miracema e Taquarussú, às 16 horas, no estádio Castanheirão, em Miracema; Gurupi e Alvorada, às 16 horas, no Rezendão, em Gurupi.

Regulamento

De acordo com o regulamento, todos os times se enfrentam dentro de apenas um grupo, com jogos apenas de ida. Os dois clubes com mais pontos na primeira fase avançam para final, já com as vagas garantidas na primeira divisão. A final do torneio será no dia 6 de dezembro, em jogo único e em caso de empate a equipe que fez a melhor campanha será declarada campeã.