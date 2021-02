A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) divulgou nesta quarta-feira, 3, a tabela das finais do Campeonato Estadual 2020, com o primeiro jogo marcado para a próxima quarta-feira, 10, e o segundo jogo da decisão para o dia 14 de fevereiro.

Um dos finalistas da competição é o Tocantinópolis, que despachou o Interporto e aguarda o resultado do confronto entre Palmas e Araguacema, marcado para esta sexta-feira, 5, às 16 horas, no estádio Nilton Santos, na Capital.

O vencedor do tocantinense 2020 ganhará o direito de representar o estado na Copa do Brasil 2021. Além disso, será o representante número um do Tocantins na Copa Verde e no Campeonato Brasileiro da Série D do próximo ano.

Estadual 2021

O campeão tocantinense será conhecido uma semana antes da disputa do Estadual 2021 começar. A princípio a competição terá oito clubes: Interporto, Palmas, Tocantinópolis, Capital, Nova Conquista, Araguacema, Tocantins de Miracema e Gurupi, esses dois últimos estarão de volta à elite tocantinense no próximo ano.

De acordo com o regulamento do Estadual 2021, o campeão do torneio garante uma vaga na: Copa Verde, Copa Brasil e Campeonato Brasileiro da Série “D” de 2022. Segundo o documento da FTF, o vice-campeão será representante tocantinense número dois no Campeonato Brasileiro da Série “D” 2022.