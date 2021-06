Esporte Federação Tocantinense de Tênis de Mesa divulga cronograma da primeira etapa do Estadual FTTM abriu inscrição para abertura da temporada nesta quinta-feira, 3

A Federação Tocantinense de Tênis de Mesa (FTTM) iniciou nesta quinta-feira, 3, os trabalhos relacionados à temporada 2021. A entidade abriu as inscrições para o Campeonato Estadual da modalidade, que seguem até o dia 16 de junho, no valor de R$ 40. A primeira etapa do torneio será no dia 19 de junho, no colégio Ulbra, na Capital. De acordo com o presidente da FTT...