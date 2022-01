Esporte Federação Tocantinense de Futsal divulga calendário da temporada 2022 Primeira competição do ano será o desfecho do Estadual Feminino

A Federação Tocantinense de Futebol de Salão (FTFS) divulgou nesta quinta-feira,13, o calendário de competições estaduais e nacionais para 2022. Além disso, estão previstas as disputas nas categorias de base do sub-7 ao sub-20 e no feminino. Ainda no mês de janeiro, está prevista a sequência do Estadual Feminino Adulto. Quatro equipes farão a segunda fase n...