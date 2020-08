Nesta segunda-feira, 24, a Federação Tocantinense de Futevôlei (FTFV) anunciou o retorno das etapas do Circuito Tocantinense, que estavam suspensas desde abril. De acordo com o documento, após sete meses de parada os jogos do campeonato estadual vão retornar com a terceira etapa e serão realizados em Palmas nas arenas Show de Bola, Riplay e Arena Marcão, nos dias 2,3 e 4 de outubro.

A quarta etapa também será na Capital e os confrontos serão disputados nas arenas: Dubai, AABB Palmas e Arena Marcão nos dias 13,14 e 15 de novembro. A última etapa será a dos campeões e vai ser disputada nas arenas Show de Bola e Riplay nos dias 4 e 5 de dezembro.

Antes da pandemia, as etapas do circuito estadual eram jogadas em uma única arena. Agora, por medidas sanitárias, os jogos serão redistribuídos. Em 2020, as duas primeiras etapas foram realizadas na arena Dona Maria Beach em janeiro e Arena Dubai em março.

A terceira etapa seria realizada nos dias 4 e 5 de abril em Gurupi e pela primeira vez os jogos do estadual não seriam realizados na Capital. O projeto da FTFV era que mais cidades tocantinenses recebessem as etapas. Por conta da Covid-19, a terceira edição do Circuito Palmas de Futevôlei, marcada para os dias 24, 25 e 26 de abril, na Capital, também foi suspensa. Na época, a FTFV afirmou que a competição ia valer como a quarta etapa do Circuito Tocantinense de Futevôlei.

A FTFV também fala sobre a mudança de categorias. “Em relação a atualização dos atletas nas categorias. Aquele atleta que já jogou uma etapa neste ano de 2020, ele permanecerá na categoria a qual ele foi definido. No caso de atleta que ainda não jogou nenhuma etapa este ano, o mesmo será avaliado pela comissão de nivelamento de atletas.”

A entidade responsável pela modalidade no Tocantins, também falou sobre as seletivas para aqueles atletas que desejam iniciar no estadual. “Com o intuito de dar mais oportunidades para aqueles atletas que têm interesse de participar de uma etapa do Circuito Tocantinense de Futevôlei, mas pelos vários motivos não conseguem jogar. Agora você terá uma chance de poder competir e representar a sua cidade. A Federação Tocantinense de Futevôlei com o apoio dos atletas locais estará realizando uma seletiva na categoria iniciante na qual o campeão deste torneio terá todos as suas despesas pagas. Inscrição, transporte e hospedagem.”

Os locais da seleção serão: Miracema, Paraíso do Tocantins, Araguaína, Dianópolis Araguatins, Alvorada, Augustinópolis, Gurupi, Porto Nacional, Colméia, Colinas do Tocantins, Taguatinga, Tocantinópolis e Palmas (Arena Bambu, Arena Pequi e Arena Pmw).

Volta

Em junho a FTFV enviou um ofício à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego de Palmas com o protocolo de retomada do futevôlei na Capital. O documento assinado pelo presidente da entidade, Leonel Augusto, e elencava pontos importantes para a retomada do esporte na cidade.

Evolução

Nos últimos anos, Palmas viu o número quadras e adeptos do esporte crescer de forma significativa. Entre arenas, praias, parques e quadras residenciais, a Capital conta com pelo menos dez quadras para prática da modalidade: AABB, Escolinha do Fluminense, Arena Dubai, Riplay, Quadra 303 Sul, Quadra 207 Sul, Quadra 104 Sul, Quadra 1007 Sul, Praia da Graciosa e Parque dos Povos Indígenas.