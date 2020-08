A Federação Tocantinense de Futebol (FTF), por meio de uma circular, comunicou nesta quarta-feira, 12, que irá retornar as atividades administrativas no próximo dia 17 de agosto. Mesmo com o retorno, a FTF informou que o expediente é somente interno e será das 14 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. O documento também diz que as competições sob sua tutela seguem paralisadas e aguardam liberação das autoridades de saúde e dos governantes.

A FTF suspendeu as competições estaduais no dia 18 de março. Dois dias depois suspendeu também suas atividades. O retorno agora, segundo a entidade, se deve por conta da participação de equipes tocantinenses em competições nacionais. “O início das competições nacionais séries A, B, C e D, Copa do Brasil Sub-20, Copa do Brasil Sub-17 e Brasileirão Feminino A-2 quando haverá demanda em relação ao registro de atletas tais como transferências internas e externas e informações em geral.”, diz o comunicado da FTF.

A entidade relata ainda que Palmas e Tocantinópolis vão disputar o Campeonato Brasileiro da Série D, o 1º Batalhão joga a Copa do Brasil Sub-17, o Palmas disputa a Copa do Brasil Sub-20 e o São Valério joga o Brasileiro feminino da Série A-2.

TEC e Palmas

Palmas e Tocantinópolis, equipes que vão representar o Estado na Série D do Brasileiro, estão também nas semifinais do Campeonato Tocantinense 2020, suspenso por tempo indeterminado em 18 março. Com início do campeonato nacional em setembro, os dois times retornam aos treinos e se preparam para o início da competição.

Pelo torneio estadual, no primeiro jogo das semifinais, o Palmas derrotou o Araguacema por 1 a 0, fora de casa. O time ia decidir se chegaria na final no dia 22 março, no Nilton Santos. Mas por conta da pandemia da Covid-19, as atividades foram suspensas. Já o TEC empatou (0 a 0) com o Interporto dentro dos seus domínios e ia decidir a vaga na decisão no dia 21 de março, na casa do adversário, em Porto Nacional.