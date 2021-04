Esporte Federação não se pronuncia sobre decreto estadual e jogos do Tocantinense 2021 devem acontecer Campeonato Estadual tem data marcada para retornar nesta quinta-feira, 1ª de abril, com jogos entre Palmas e Araguacema e Gurupi contra o Capital

Na véspera do retorno do Campeonato Tocantinense 2021, paralisado desde o último dia 17 março, por conta de um decreto do governo estadual, que veta realização de eventos esportivos, a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) não se pronunciou oficialmente, até esta quarta-feira, 31, sobre a prorrogação do decreto, publicada nesta terça-feira, 30, no Diário Oficial do E...