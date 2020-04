Esporte Federação Espanhola prevê classificados para Liga dos Campeões e Liga Europa Barcelona, Real Madrid, Sevilla e Real Sociedad seriam os times classificados para a próxima Liga dos Campeões. Atlético de Madrid e Valencia para a Liga Europa

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) fez uma previsão do que poderá acontecer em sua primeira divisão, caso os jogos não possam ser retomados por causa da pandemia do coronavírus. Barcelona, Real Madrid, Sevilla e Real Sociedad, os quatro primeiros colocados do Espanhol no momento da paralisação das competições, seriam os times classificados para a próxima Liga dos C...