A tabela revisada com os confrontos do Campeonato Tocantinense da Segunda Divisão 2023 - Taça Deivan Ribeiro, em homenagem ao ex-jogador, está disponível no site da Federação Tocantinense de Futebol, desde a segunda-feira, 2. As competições terão início na quinta-feira, 12, e devem seguir até o dia 9 de dezembro, com o jogo de volta da 3ª fase, a final.

No total, oito equipes estão relacionadas na tabela, divididas em dois grupos. Integram o Grupo A, as equipes Associação Desportiva e Recreativa "São José", "Interporto" Futebol Clube, Esporte Clube "Miranorte" e "Batalhão" Futebol Clube.

No Grupo B, estão as equipes Sport "Club Guaraí", Sociedade Desportiva "Sparta", "Araguaína" Futebol e Regatas e "Arsenal" Futebol Clube.

A competição ocorrerá em três fases, todas com jogos de ida e volta. Na primeira, da quinta-feira, 12 de outubro, a 11 de novembro, as equipes jogam entre si pela somatória de pontos para classificação à segunda fase, as semifinais. Nela, ocorrerá a formação dos grupos C e D, com quatro vagas, em jogos de 18 a 25 de novembro.

Na terceira e última fase, as equipes disputam no grupo E, com jogo de ida no dia 2 de dezembro e a grande final no dia 9.

A competição "tem como principal objetivo possibilitar a oportunidade de trabalho aos atletas profissionais do Estado, evitando desemprego e mudanças para outros centros do Brasil", consta o regulamento da competição.

Taça Deivan Ribeiro

De acordo com o documento, assinado pelo diretor de competições da FTF, Gasparino Bezerra Maciel, a edição conta com homenagem ao jogador Deivan Ribeiro Guimarães, hoje com 56 anos, "pelos relevantes serviços prestados ao futebol tocantinense.

Deivan Ribeiro iniciou sua atuação no futebol no norte goiano, antes da criação do Tocantins. Em Gurupi, sua cidade natal, jogou nas principais equipes do município e região.

As equipes campeã e vice-campeã da taça receberão troféu e medalhas, além de vaga para integrar o Campeonato Tocantinense da 1º Divisão em 2024. A FTF promoverá ainda medalhas para artilheiro, melhor goleiro e melhor jogador da competição.