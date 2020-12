A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) divulgou nesta quinta-feira, 17, a tabela do Campeonato Estadual 2021, com a primeira rodada marcada para 21 de fevereiro. A princípio a competição terá oito clubes: Interporto, Palmas, Tocantinópolis, Capital, Nova Conquista, Araguacema, Tocantins de Miracema e Gurupi, esses dois últimos estarão de volta à elite tocantinense no próximo ano.

A rodada inicial será realizada 15 dias depois da final do Estadual 2020, marcada para 6 de fevereiro. Por conta da pandemia de Covid-19, o Campeonato Tocantinense acabou suspenso em março de 2020 e a FTF resolveu retornar com os jogos que ainda restam do torneio apenas em janeiro de 2021. Já na fase semifinal, Palmas, Tocantinópolis, Araguacema e Interporto disputavam as duas vagas na decisão.

De acordo com o regulamento do Estadual 2021, o campeão do torneio garante uma vaga na: Copa Verde, Copa Brasil e Campeonato Brasileiro da Série “D” de 2022. Segundo o regulamento da FTF, o vice-campeão será representante tocantinense número dois no Campeonato Brasileiro da Série “D” 2022.

Formato de disputa

Na primeira fase da competição todos os oito clubes jogam entre si, com jogos apenas de ida. Os quatro melhores colocadas avançam às semifinais e as duas últimas serão rebaixadas para segunda divisão estadual, que será disputada no segundo semestre de 2021. Os jogos das semifinais serão de ida e volta, assim como a final do torneio. A tabela do torneio aponta que a primeira fase terminará no dia 21 de março, mas as datas das outras fases não aparecem no documento.

Abandono

Em anos anteriores, a FTF tem tido dificuldades para começar os torneios estaduais da primeira e segunda divisão com o número de times anunciados antes do início das competições. Por essa razão, o regulamento diz em seus artigos 19 e 20: “Caso uma ou mais associação abandone ou seja excluída, antes ou durante a competição, registra-se o placar de 3 a 0 para seus adversários que já o enfrentaram, e para os adversários que por ventura iriam enfrentar posteriormente; No caso de abandono ou exclusão de alguma associação antes do início da competição, a mesma ficará impedida de participar dos eventos promovidos pela F.T.F. pelo período de 02 (dois) anos, caso a competição tenha iniciado o período de carência será de 03 (três) anos, em ambos os casos haverá também uma multa do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Rodada

Palmas X Interporto 16h Nilton Santos

Araguacema X Gurupi 16h Arena Taça

Nova Conquista X Capital 16h Barretão

Tocantinópolis X Tocantins de Miracema 16h Ribeirão