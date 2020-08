Esporte Federação decide retomar com o futebol e Segunda Divisão do Tocantinense é marcada para novembro Por outro lado, jogos de volta das semifinais do Estadual da Série A seguem sem datas definidas, após torneio ser paralisado em março

A Federação Tocantinense de Futebol (FTF), através de uma resolução da diretoria, anunciou nesta quinta-feira, 27, que irá prosseguir com as atividades previstas no calendário de 2020 do futebol estadual. A RDI 003/2020, assinada pelo presidente da FTF, Leomar de Melo Quintanilia, trata sobre o Campeonato Tocantinense da Segunda Divisão 2020, que tem data para começar d...