Redação Jornal do Tocantins

A Federação Tocantinense de Basketball (FTB) realizou nesta quinta-feira, 2, eleição extraordinária para o novo presidente da entidade. Paulo Cícero Lima de Paiva, 32 anos, conduzirá a FTB até maio de 2025.

Paulo Cícero Lima de Paiva era o candidato escolhido por aclamação pela Escola Municipal Padre Josimo Tavares, filiada à federação e teve respaldo unânime dos pares.

A eleição para o cargo ocorreu após renúncia de Rafael Sulino que deixou o cargo devido a um projeto pessoal e profissional. Ao renunciar, Sulino afirmou vai continuar na federação e deve atuar nas relações institucionais e escolinhas de iniciação esportiva, mantidas pela federação, agora com o nome de "Projeto Basquete Jr".

Informação divulgada no portal da FTB apontam que Paulo Paiva é médico veterinário, acadêmico do curso de educação física e residente na capital. Possui atuação com o basquete por estar a frente da Associação de Basquete de Palmas (ABAP), e pelo recente time Palmas Jaguars.