Equipes interessadas no Campeonato Tocantinense de Basquete têm até o dia 17 de março para se inscreverem na competição oficial da Federação Tocantinense de Basketball (FTB).

O valor por atleta é de R$ 15 para a categoria sub 12 e as demais, inclusive a adulta, R$ 25. Cada time pode inscrever até 17 atletas e o valor por atleta varia conforme as 12 categorias, seis masculinas e seis femininas.

No site da entidade, o presidente da FTB, Paulo Cícero Lima de Paiva, afirma que a meta da instituição é ampliar as equipes participantes. “Vindo de um 2022 com o maior campeonato da história da FTB, com recorde de jogos e categorias realizadas, o foco agora é abranger também os times de interior e incentivar que mais cidades do Tocantins tenham o basquete entre as modalidades praticadas”.

É preciso acessar o site da instituição, neste link baixar e preencher a ficha de inscrição e devolver preenchida com dados dos atletas e comissão técnica pelo e-mail da federação (contato.ftb.to@gmail.com). A equipe deve enviar junto o comprovante de pagamento integral (por equipe) da taxa de inscrição conforme a categoria.

O regulamento terá a definição completa em assembleia antes da primeira rodada. Segundo o presidente Paiva, alguns pontos e a tabela de duelos dependem do quantitativo de equipes que será definida após as inscrições.

O torneio terá a primeira rodada disputada nos dias 25 e 26 deste mês, quando as equipes sub 14 e sub 18 abrem a edição 2023. A competição vai até os dias 9 e 10 de dezembro, quando a FTB definirá os campões.