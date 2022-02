Esporte Federação confirma adiamento do Gre-Nal após pedrada em ônibus do Grêmio A ação ocorreu após reunião com os presidentes dos clubes e é reflexo da pedrada que atingiu o ônibus da delegação do Grêmio, ferindo jogadores

A Federação Gaúcha de Futebol confirmou o adiamento do clássico Gre-Nal que estava marcado para este sábado (26), no Beira-Rio, pelo Campeonato Gaúcho. A ação ocorreu após reunião com os presidentes dos clubes e é reflexo da pedrada que atingiu o ônibus da delegação do Grêmio, ferindo jogadores. O caso mais grave envolveu Villasanti, que precisou ser encamin...