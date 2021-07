Esporte Favorita em Tóquio, Pâmela Rosa quer andar de skate também na Vila Olímpica O primeiro treino brasileiro na pista que receberá a competição dentro do Ariake Urban Sports Park está marcado para quarta-feira (21)

Com o skate prestes a fazer sua estreia nos Jogos, os representantes brasileiros da categoria street desembarcaram em Tóquio neste domingo (18) e se acomodaram na Vila Olímpica. Quando chegavam à residência oficial, ainda do ônibus, viram que há um estacionamento sob o prédio e logo identificaram um espaço convidativo para eles. Isso se as regras no local não im...