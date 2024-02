Fabrício Carvalho não é mais treinador do Araguaína. O profissional encerrou a passagem pelo clube, nesta segunda-feira, 12. A informação foi publicada no Instagram oficial do Araguaína. Fabrício confirmou ao ge, e disse que o motivo da saída envolvia uma situação de saúde relacionada ao auxiliar técnico Bruno Silva.

-Sim [confirmando a saída]. Estou na estrada [para o estado de Goiás]. Pai de Bruno que trabalha comigo está na UTI em estado grave – informou o profissional.

Fabrício Carvalho foi anunciado no Araguaína, fim de dezembro de 2023, e iniciou sua passagem no dia 8 de janeiro, quando iniciou uma ‘mini’ pré-temporada. Foram três jogos à frente do Araguaína, com uma derrota e duas vitórias. O treinador deixa à equipe na zona de classificação, com seis pontos ganhos – restam quatro jogos nesta 1ª fase para a definição dos semifinalistas. O clube, ainda, não se manifestou sobre o substituto.

Fabrício Carvalho assumiu o Araguaína depois de passagem pelo ABECAT-GO, onde garantiu o título e acesso à Segunda Divisão do Goiano. Antes havia sido vice-campeão com o Capital (garantindo participação na Copa Verde, Série D e Copa do Brasil.