Esporte Fábio Júnior diz que equipe rubro-negra está focada Capital enfrenta o Interporto fora de casa neste sábado, 20, pelo jogo de ida das semifinais

Com 20 pontos conquistados e 74,1% de aproveitamento, o Capital garantiu a segunda colocação na primeira fase e o direito de decidir as semifinais em casa. O próximo desafio do clube rubro-negro será amanhã contra o Inter porto, às 16 horas, no estádio General Sampaio, em Porto Nacional. Um dos principais nomes da equipe, o centroavante Fábio Júnior, diz que a equipe e...