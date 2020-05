Ex-técnico da seleção brasileira feminina, Oswaldo Alvarez, o Vadão, está internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com um tumor no aparelho digestivo. O quadro do treinador é considerado grave.



O técnico de 63 anos foi diagnosticado com a doença em dezembro, quando estava fazendo exames de rotina. Desde então, vinha realizando tratamento, mas teve que ser internado no último dia 12 de maio.



Além do tumor no aparelho digestivo do treinador, o fígado também foi afetado. Por sua condição, não será possível fazer um transplante. O tratamento será por radioterapia ou quimioterapia.



Vadão começou a carreira de técnico no Mogi Mirim, onde foi responsável por montar o famoso 'carrossel caipira' no início dos anos 90. Este time, na época, usava um esquema tático parecido à seleção da Holanda, com troca de posições entre os jogadores, que revolucionou o futebol mundial em 1974 na Copa da Alemanha. O Mogi contava ainda com bons jogadores como o trio formado por Rivaldo, Leto e Válber, além do zagueiro Capone.



O técnico também comandou Guarani, XV de Piracicaba, Athletico-PR, Corinthians, São Paulo, Ponte Preta, Bahia, Goiás, Sport, entre outros. Ele foi vice-campeão brasileiro da Série B do Campeonato Brasileiro e vice do Paulista pelo Guarani. É tratado com idolatria também pela arquirrival Ponte Preta, clube no qual dirigiu em quatro oportunidades.



Seu último trabalho foi na seleção brasileira feminina. Deixou o comando em meados do ano passado após o Mundial da França. Em suas duas passagens pela equipe nacional, Vadão conquistou duas Copas Américas (2014 e 2018), a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2015, dois Torneios Internacionais, além de um quarto lugar nos Jogos Olímpicos do Rio-2016.