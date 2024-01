Esporte Ex-técnico da Inglaterra e Manchester City diz ter câncer Eriksson disse que enfrenta uma batalha contra o câncer no pâncreas e que tem só "mais um ano de vida"

O técnico sueco Sven-Goran Eriksson, aos 75 anos, revelou que está com uma doença terminal. Eriksson disse que enfrenta uma batalha contra o câncer no pâncreas e que tem só "mais um ano de vida", em entrevista à Radio P1, da Suécia, nesta quinta-feira (11). Com passagens por Manchester City, Roma, Benfica, México, Costa do Marfim e Inglaterra, o treinador e...