Esporte Ex-presidente do Botafogo critica movimento por volta do futebol

O Botafogo é um dos times que têm se posicionado contra o retorno dos treinamentos e jogos enquanto o cenário desfavorável com a crise de saúde provocada pela pandemia de novo coronavírus não melhorar. Ex-presidente e atual membro do comitê gestor do clube, Carlos Augusto Montenegro avisou que a equipe alvinegra não entrará em campo tão cedo. Em entrevista ao "Canal d...