O Fluminense anunciou nesta quarta-feira, 30, a contratação do atacante Lucca, ex-Palmas e que estava no Al-Khor, do Catar. O jogador de 30 anos, assinou contrato até abril de 2022 e vai vestir a camisa sete do Tricolor Carioca. O atleta poderá ser inscrito a partir do dia 13 de outubro, quando a janela de transferências internacionais será aberta.

“Estou muito feliz com a oportunidade. Tenho muitos companheiros aqui que eu já trabalhei junto, isso me deixa muito mais tranquilo. É um desafio gigante, estou super motivado e totalmente disposto a ajudar o clube da melhor maneira possível”, afirmou o atacante ao site do Fluminense.

Lucca é indicação do técnico Odair Hellmann, com quem trabalhou no Internacional em 2018, tem versatilidade e pode atuar tanto por dentro, quanto pelo lado do ataque. É um jogador experiente, com passagem por Palmas, Ituiutaba, Criciúma, Chapecoense, Cruzeiro, Corinthians, Ponte Preta, Internacional, Al-Rayyan-CAT, Bahia, Internacional e Al-Khor-CAT, seu último clube, pelo qual marcou 5 gols em 12 jogos.

Palmas

Lucca nasceu no dia 14 de fevereiro de 1990, em Alto Parnaíba (MA), e chegou à capital tocantinense, com um ano de idade. Ele iniciou carreira como jogador nas categorias de base do Palmas, em 2006. No ano seguinte profissionalizou-se. Em 2009, Lucca ajudou a conquistar o vice-campeonato Tocantinense. Depois disso, em outubro de 2009, em comum acordo com a diretoria do Palmas, foi liberado para jogar em outro clube.

Passou primeiro pelo Ituiutaba de Minas Gerais, hoje, Boa Esporte, até chegar à Santa Catarina em 2010, onde jogou pelo Criciúma e Chapecoense. Depois foi emprestado em 2013 para o Cruzeiro. O jogador foi contratado pelo Corinthians em março de 2016, depois de o Criciúma emprestá-lo até o fim do Campeonato Paulista. A diretoria corintiana desembolsou R$ 5 milhões por 60% dos direitos econômicos, com vínculo até julho de 2019.